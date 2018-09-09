Премьер-министру Армении Николу Пашиняну не следует кого-либо запугивать революциями. Об этом в беседе с Новости Армении-NEWS.am заявил вице-спикер Национального Собрания РА, представитель Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна на встрече с армянскими бизнесменами в Москве.

Вице-спикер добавил, что Национальное собрание является независимым органом законодательной власти и способно самостоятельно решать, как ему голосовать.

Напомним, что Никол Пашинян, комментируя высказывание Айка Марутяна о «темных и светлых силах», сказал о том, что парламентская фракция Республиканской партии против проведения внеочередных парламентских выборов, инициированных правительством и лично Пашиняном.

«Во-первых, рекомендую Пашиняну не пугать революциями. НС является независимым законодательным органом и само решает, как голосовать. И если будет нужно, то мы снова проголосуем против его политических программ. Что касается цветовых оттенков, то, как мне кажется, и в жизни, и в политике есть более опасные цвета, например, голубой… Хотя и здесь ситуация может легко измениться. Надеюсь, Пашинян со мной согласен», — сказал Шармазанов.

Minval.az