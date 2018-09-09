Премьер-министру Армении Николу Пашиняну не  следует кого-либо  запугивать  революциями. Об этом в беседе с Новости Армении-NEWS.am  заявил вице-спикер Национального Собрания РА, представитель Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна на встрече с армянскими бизнесменами в Москве.

Вице-спикер добавил, что  Национальное собрание является независимым органом законодательной власти  и  способно самостоятельно  решать,  как ему голосовать.

Напомним, что Никол Пашинян, комментируя  высказывание Айка Марутяна о «темных  и светлых  силах», сказал о  том, что  парламентская фракция Республиканской партии против проведения внеочередных парламентских выборов, инициированных правительством и лично Пашиняном.

«Во-первых, рекомендую   Пашиняну не  пугать  революциями. НС является независимым законодательным органом и само  решает, как  голосовать. И если будет нужно, то мы снова  проголосуем против его политических программ. Что касается цветовых оттенков, то, как мне кажется,  и в жизни, и в политике есть более опасные цвета, например, голубой… Хотя  и здесь ситуация может легко  измениться. Надеюсь, Пашинян со мной согласен», — сказал Шармазанов.

Minval.az