Если следствие обвиняет бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна, значит, на то есть основания. Об этом заявил журналистам в воскресенье премьер-министр Никол Пашинян, в ходе поездки в Тавушскую область.

По его словам, про обвинение Абрамяну он узнал из СМИ, до этого ему ничего на сей счет известно не было.

«Когда я назначал руководителей следственных органов, я поставил им условия: их деятельность должна быть на 100% законной, без политики и без скованности. Поэтому если предъявлено обвинение, значит, на то были основания», — заявил он (цитата по «Спутнику»).

Minval.az