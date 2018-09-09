Кортеж молдавского президента Игоря Додона попал в дорожно-транспортное происшествие на трассе Страшены — Калараш. Об этом сообщает местный телеканал Publika.md.

— По предварительным данным, президент был доставлен в больницу, — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, кортеж главы государства попал в ДТП с грузовиком. Сообщается, что один из автомобилей перевернулся.

Полиция Молдавии подтвердила факт ДТП, но отказалась предоставлять детали.

— Две машины из официального кортежа президента страны попали в дорожно-транспортное происшествие, — отметили в ведомстве, добавив, что людям, которые находились в машинах, оказана медицинская помощь.

Minval.az