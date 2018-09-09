Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибудет в Ереван с официальным визитом завтра, 10 сентября. Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы правительства Армении Арман Егоян на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в рамках визита грузинского премьера предусмотрена беседа тет-а-тет с премьер-министром Николом Пашиняном, а также встреча делегаций двух стран в расширенном составе.

По итогам переговоров главы правительств Армении и Грузии выступят с заявлениями для прессы.

Запланированы также встречи Бахтадзе с президентом Армении Арменом Саркисяном и спикером парламента Ара Баблояном.

Minval.az