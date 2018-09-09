Известный архитектор Зураб Церетели считает, что в Санкт-Петербурге нужно установить памятник президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом он сказал в интервью Лайфу.

— Надо поставить (памятник Путину. — Прим. ред.), — сказал архитектор.

По его мнению, монумент в Санкт-Петербурге должен показывать Владимира Путина в полный рост, а вот с местом и масштабом нужно будет определяться по мере разработки проекта.

— Я готов. Это должен народ потребовать. Надо коллективное письмо создать, — сказал Церетели. — Пожалуйста, коллективное письмо создайте. А я приклею фотографии, найду место, и дадим движение.

Архитектор напомнил, что более десяти лет назад уже создавал памятник под названием «В здоровом теле — здоровый дух», который изображает Владимира Путина в кимоно в качестве дзюдоиста. Однако монумент находится в личной галерее Церетели.