Прокуратура Еловского района Пермского края провела проверку законности продажи товаров индивидуальным предпринимателем.

Установлено, что выходец из Азербайджана продавал одежду известных брендов «Adidas», «Nike», «Chanel». Ущерб от данного правонарушения составил более 1 млн. рублей.

По материалам прокурорской проверки правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб).

Приговором мирового судьи предприниматель признан виновным и ему назначен штраф в сумме 100 тыс. рублей.

Контрафактную продукцию изъяли и уничтожили.

Minval.az