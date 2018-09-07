Удивлен бездельем премьер-министра Армении, который посещает рынок и интересуется стоимостью помидоров. Об этом в беседе с журналистами 7 сентября заявил депутат от фракции Республиканской партии Армении, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов в ответ на просьбу прокомментировать ряд громких разоблачений, связанных с злоупотреблениями. Об этом пишет армянский интернет-портал news.am.

Комментируя заявление Никола Пашиняна о том, что он не перестает удивляться масштабам хищений и злоупотреблений в стране, Шармазанов отметил: «А меня удивляет безделье премьер-министра, который с утра до ночи выходит в Live на Facebook, а также то, что коллеги из правительства вместо того, чтобы работать, делают шоу. Мы понимаем, что от Древнего Рима осталось понятие «хлеба и зрелищ», однако они не могут обеспечить хлеб. Происходит повсеместное подорожание — бананы подешевели, но мясо подорожало в сотни раз».

На замечание, что Никол Пашинян пользуется популярностью, депутат от РПА отметил, что в свое время популярностью пользовались и Гитлер, и Сталин, и Мао Цзэдун, и Робеспьер.

Журналисты поинтересовались, сравнивает ли Шармазанова Пашиняна с Гитлером и Сталином. Он отметил: «Нет, я говорю о легитимности».

На вопрос работал ли лучше экс-премьер Карен Карапетян, сидящий в своем кабинете положив ноги на ногу, он ответил: «Карен Карапетян не сидел, закинув ногу на ногу, он хорошо работал».

Minval.az