Наши отношения с Россией должны быть на более высоком уровне и братскими, сказал премьер-министр Пашинян в эксклюзивном интервью телепрограмме «Зинуж».

«Мы надеемся значительно повысить эффективность этих отношений. Наши отношения должны быть на более высоком уровне, более стратегическими, более партнерскими и братскими», – сказал премьер.

«При моих первых контактах с главами государств-членов Организации Договора о коллективном договоре мне стало ясно, что этот вопрос возник и у них. Во-первых, необходимо зафиксировать существование проблемы, а затем обсудить вопросы терпеливо, в атмосфере и логике союзников, чтобы мы знали, каковы обязательства ОДКБ в отношении Армении, а также обязательства Армении перед этой структурой и государствами-участниками ОДКБ», – добавил Никол Пашинян.

Minval.az