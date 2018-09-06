Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить КПРФ и осудить ее членов за экстремизм. Геннадий Зюганов назвал это «мерзкими провокациями» и заявил, что не желает объединяться с ЛДПР после выборов. Об этом сообщила «Политика сегодня».

«Они изуродовали страну, обманули все человечество, миллионы людей погибли, дурацкие идеи», — заявил на пресс-конференции Владимир Жириновский. Позже он предложил объединиться с КПРФ после единого дня голосования, чтобы не признавать выборы.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что не хочет никакого союза с ЛДПР после 9 сентября, а «мерзкие провокации», которые «несет» Владимир Жириновский, он сравнил с фашизмом.

«Он (Жириновский) на словах уже почти всю Украину отправил в Сибирь. Уже развязал войну на всех континентах. Теперь решил запрещать партию, которая имеет более чем столетнюю историю. В которой состояли все командующие фронтами во главе с Жуковым. Все ведущие космонавты во главе с Гагариным. Все великие писатели во главе с Шолоховым. Ну пусть попробует засудить», — заявил Зюганов.

Он добавил, что «фашистские высказывания» лидера ЛДПР не сработают.

Председатель ЦК КПРФ также предположил, что таким образом Владимир Жириновский «пытается поправить» дела внутри своей партии, но, по мнению Зюганова, «ничего не поможет».

Minval.az