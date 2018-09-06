«Пшеничный скандал» получает неожиданное продолжение

Проблема защиты интеллектуальной собственности — тема во всех смыслах «горячая». Тем более что крадут в современном мире многое. Беззастенчиво заимствуют музыку, сюжетные «ходы» в литературных произведениях, режиссерские «находки» в кинофильмах. Французская песня о ландышах, превратившаяся в СССР в «Подмосковные вечера», «Волшебник из Изумрудного города», списанный с «Волшебника из страны Оз», или Пиноккио, превратившийся в Буратино — примеры классические и, если можно так сказать, «индивидуальные».

В Армении такое интеллектуальное воровство уже давно поставлено на промышленную основу. Здесь осваивают новое направление — красть пытаются и в прямом, и в переносном смысле целые города. И это не только города на территории турецкой Восточной Анатолии, где армянские историки сфабриковали аж более десятка «столиц Великой Армении» и не только оккупированная азербайджанская Шуша. Ереванские профессиональные фальсификаторы нацелились еще и на Тбилиси.

Главной героиней, вернее, антигероиней очередного скандала оказалась глава организации «Агора-Джорджия» Виктория Максоева, которую ереванский «Спутник» представил как «тбилисскую армянку». На очередном «залитом» во всемирную сеть ролике вместе со знакомыми и гостями из Армении, в числе которых был также журналист, прогуливается по центральным улицам Тбилиси и проводит для них этакую «мини-экскурсию», рассказывая о вкладе тбилисских армян и их роли в становлении грузинской столицы.

Здесь нужно небольшое пояснение. Крупные города на Кавказе всегда были многонациональными. Тбилиси — не исключение. Здесь жили грузины, азербайджанцы, кавказские евреи, русские, армяне…Но госпожа Максоева в своем рассказе, пардон, просто «попутала берега». И договорилась аж до того, что брякнула: «В принципе, Тбилиси XIX века можно считать армянским городом».

А это уже по вполне понятным причинам возмутило грузинскую общественность. Да так, что теперь «Спутник Армения» возмущается: ах, несчастную Максоеву «затравили» местные националисты. Сама она пытается отделаться ироничными шпильками, беспардонно смешивая правду и откровенную ложь: «Судя по комментариям, для многих оказалось откровением, что в XIX веке Площадь Свободы называлась Ереванской площадью и что почти половина населения Тбилиси того периода были этническими армянами».

Здесь бы, конечно, госпоже Максоевой напомнить, что в XIX веке армяне не составляли вожделенной половины населения не то что в Тбилиси, а даже в своей нынешней столице Ереване, который тогда называли Иреван и не сомневались, что это азербайджанский город.

Плюс ко всему в Тбилиси прекрасно понимают: речь идет не только о неудачной фразе госпожи Максоевой на прогулке с гостями. Еще в 2015 году на одном из каналов YouTube видео под названием «Армянский свадебный танец, «Академия танца Геворкян», США». И все бы ничего, но Вартан и Сирануш Геворкяны танцуют грузинский национальный танец из оперы Захариа Палиашвили «Даиси». Это вызвало понятное возмущение грузинской общественности. Вскоре в своем репортаже телеканал GDS обвинил геворкяновскую «Академию» в присвоении грузинского наследия. Солистка ансамбля «Сухишвили» и народная артистка Грузии Иамзе Долаберидзе публично обвинила армянский ансамбль в плагиате. Вартан Геворкян попытался дать задний ход, назвать случившееся недоразумением и «ошибкой», но ему уже не поверили. Тем более что мелодию из «Даиси» играют на армянских свадьбах и называют ее «армянским танцем». К тому же речь идет не только о музыке. Напомним: об армянских претензиях на грузинские церкви в своей знаменитой работе «Армянские ученые и вопиющие камни» писал еще Илья Чавчавадзе, и эта «церковная война» не утихает и по сей день.

Наконец, активно крадут даже грузинские вина. И это не только дешевый во всех смыслах контрафакт под известными названиями вроде «Хванчкара», «Саперави» или «Киндзмараули». Украсть пытаются саму технологию. Дело в том, что грузинские вина вызревают в специальных кувшинах — «квеври». Их изготовление и использование признано ЮНЕСКО частью всемирного культурного наследия.

Но это не помешало оборотистым армянским дельцам объявить, будто бы грузинские «квеври» —это на самом деле древние армянские «карасы». Только вот изобразить что-то убедительное в этом направлении не удалось.

Поясним. Виноделие — ремесло древнее и, если можно так сказать, «династическое». Секреты виноделия, даже на уровне домашнего вина, передаются из поколения в поколение. А в Армении? В феврале 2016 года «договорились» аж с британской The Guardian, которая опубликовала хвалебный очерк о некоем Зорике Гарибяне, дельце из Италии, который у себя на родине торговал одеждой, а теперь вот приехал в Армению и «возрождает здесь древнее искусство виноделия».

Год спустя попытались что-то «раскопать», вернее, сфабриковать и насчет «карасов». И вот уже упоминавшийся ереванский «Спутник» с умилением рассказывает: «В селе Ринд Вайоцдзорского района (совсем недалеко от винодельни господина Гарибяна — Minval.az) мастер Вардан возрождает древнее искусство карасов — кувшинов для вина и сыра». А затем, продолжая свой рассказ о мастере Вардане Лазаряне, банально выбалтывает: «Как делают карасы, он никогда не видел. В середине 60-х, когда он был маленьким, в его родном селе Салвард, в Сисианском районе, их никто уже не делал. Старыми пользовались, а на новые мастеров уже не было. И даже в художественном училище в Ереване, где Вардан учился искусству керамики, карасы не делал никто». Правда, «старшие рассказывали, что глину для карасов привозили из Нахичевани».

А вот это уже интересно. Если «изготовление карасов» — это такое невероятно древнее и «исконно армянское» искусство, то…почему уже в шестидесятые годы никто этих кувшинов не делал? Это, напомним, как раз то время, когда грузинские кинематографисты снимали свою знаменитую короткометражку про кувшин, и это искусство в грузинских селах продолжало жить. А в Армении? Куда вдруг подевались все мастера? Ответ для любого человека, знающего подлинную историю региона, очевиден. Искусством изготовления кувшинов, пусть не для вина, а для сыра, владели в этом регионе азербайджанцы. Те самые, которых из Армении планомерно выдавили в результате целой серии «этнических чисток».

Наконец, есть еще одна сторона вопроса. Интерес армянских фальсификаторов к «квеври» или, к примеру, азербайджанскому хлебу лаваш, выпекаемому в тендире, имеет отчетливое «территориальное» прочтение. Если удастся объявить традиционные азербайджанские и грузинские керамические кувшины или печи-тендиры «исконно армянскими», то завтра любая точка, где они будут обнаружены при раскопках, может быть объявлена «частью великой Армении». Со всеми вытекающими. И да, еще одна деталь. В 1918 году, едва возникнув на карте Южного Кавказа, Армения предъявила претензии не только Азербайджану —на Карабах, Зангезур и Нахчыван, но и Грузии — на Борчалинский уезд. А от него до Тбилиси, тогда Тифлиса, рукой подать. А это уже придает «экскурсии для своих», которую устроила госпожа Максоева, совершенно иное звучание.

Впрочем, ереванский «Спутник» все эти неудобные для Армении реалии оставляет за кадром. Но зато со слов самой же Максоевой предлагает читателям версию: в Грузии, мол, плохо знают русский язык(!), местные СМИ слова Максоевой «вырвали из контекста», и вообще госпожа экскурсовод, сообщает «Спутник», «не исключает целенаправленную дезинформацию и распространение ложных слухов со стороны третьих сил, которым на руку разжигание межнациональной розни в Грузии». Намек на Азербайджан получился весьма прозрачный— сотрудничество Тбилиси с Баку и Анкарой уже давно доводит Ереван до скрежета зубовного. Тем более что сотрудничество это включает в себя и такие мегапроекты, как экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, и «Южный газовый коридор», и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, и совместные с Азербайджаном и Турцией военные учения, и многое другое.

До каких масштабов доходит эта истерия, помазывает недавний скандал, названный «пшеничным». Напомним: власти Грузии запретили транзит груженых российским зерном фур через КПП «Верхний Ларс» и далее по своей территории в Армению. Причина проста и банальна. «Верхний Ларс» —единственный КПП на российско-грузинской границе, Через него летом едут в Грузию бесчисленные автотуристы из России. А так как КПП загружен до предела грузовыми фурами, то туристы вынуждены стоять в долгих очередях. Но в Армении тут же увидели в происшедшем исключительно «зловредную руку Азербайджана», который с помощью Грузии мечтает удавить многострадальную Армению «костлявой рукой голода»!

На самом деле, впрочем, никакой «голод» Армении не грозит. Зерно можно доставить в порт Кавказ, оттуда — паромом в Поти и дальше уже везти по железной дороге в Армению. Правда, все это долго и недешево. После долгих мольб и уговоров тарифы на перевозку снизили наполовину, но в Ереване уже растут цены на муку и на хлеб. «Потребительская паника» вспыхивает здесь легко.

Но самое главное, истерия продожается. Местные «эксперты» раскручивают новую «страшилку»: дескать, Азербайджан может дать такую «загрузку» грузинским железным дорогам, что Армении придется заранее вставать в очередь, подавать заявки и т.д. Причем, по ереванской версии, делается это все с одной целью: досадить «многострадальным армянам». Коммерция, экономическое развитие, рост грузоперевозок — все это остается «за кадром» и «за рамками». А вся эта истерия в очередной раз напомнила: во-первых, территориальные претензии в армянской среде предъявляют не только к Азербайджану, но и к Грузии. Во-вторых, при всей ключевой важности для Еревана добрых отношений с этой страной здесь регулярно устраивают провокации против Тбилиси и разжигают антигрузинскую истерию. А в-третьих, нет никакой гарантии, что ограничатся здесь только воровством музыки и провокационными видеороликами. Просто потому, что в армянской политике ощущается острейший дефицит весьма важной «материи» — культуры добрососедства. И если в этой «древней многострадальной стране» не успеют ее выработать и привить обществу, это закончится катастрофой прежде всего для самой же Армении.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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