Племянница бывшего президента Армении Сержа Саргсяна — Ани Саргсян — добровольно явилась в Специальную следственную службу Армении. Об том сообщает газета «Айкакан жаманак» со ссылкой на свои источники.

Ани Саргсян – дочь Левона Саргсяна, брата экс-президента Сержа Саргсяна. С 2010 года Левон Саргсян назначен послом по особым поручениям в структуре МИД.

По сведениям газеты, Ани Саргсян обвиняется в сокрытии данных в декларации о доходах и имуществе. Декларацию она была обязана подавать как имевшая взаимосвязь с высшими должностными лицами.

Ранее Следственная служба распространила заявление по делу Нарека Саргсяна – сына Левона Саргсяна и брата Ани. У него при обыске нашли договора на вклады в одном из армянских банков — на имя его самого, отца и сестры, в сумме на шесть миллионов 800 тысяч долларов. Договора датированы 2-м полугодием 2017 года и в их декларациях не зарегистрированы.

С Саргсян взята подписка о невыезде, ее отец и брат разыскиваются. Отцу заочно определили арест, сыну – подписку о невыезде.

Minval.az