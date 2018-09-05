Президент Армении Армен Саркисян освободил с должности главу управления армейского призыва в Генштабе, Камо Кочунца.
Как сообщили Sputnik Армения в пресс-службе президента, указ об этом президент подписал сегодня.
Президент Армении Армен Саркисян освободил с должности главу управления армейского призыва в Генштабе, Камо Кочунца.
Как сообщили Sputnik Армения в пресс-службе президента, указ об этом президент подписал сегодня.
Дата: 2018/09/05 20:46
Раздел: Бывший СССР
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