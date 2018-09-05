Россия ожидает откровенного и серьезного разговора на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, с обеих сторон накопилось много вопросов, которые необходимо обсудить на высшем уровне 8 сентября.

«Много вопросов накопилось как с нашей стороны, так и армянской стороны, поэтому мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и по линии ЕврАзЭС и ОДКБ», — сказал Ушаков (цитата по «Спутнику»).

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