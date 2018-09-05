Какие планы строят в Москве, разрабатывая стратегию работы с тюркоязычной молодежью?

Российские СМИ обсуждают очередную криминальную сенсацию — банда подростков нападала на прохожих в Таврическом саду в Санкт-Петербурге. Только за одну ночь от них пострадали 16 человек. По некоторым данным, принадлежат «малолетки» к так называемой молодежной субкультуре АУЕ — «Арестантское уркаганское единство» или, в другой версии, «арестантский уклад един». В основе АУЕ — увлечение криминально-тюремной «романтикой» и, конечно же, насилие. Больше всего приверженцев того «движения» на востоке России, там, где сосредоточено наибольшее количество «исправительно-трудовых учреждений». На Северном Кавказе АУЕ себя не проявляет, но тут другие проблемы, где на первом месте — радикальные религиозные и политические группировки, открыто вербующие в свои ряды молодежь. В Москве и том же Санкт-Петербурге «заинтересованных» чиновников заставляет нервничать не столько АУЕ, с которой все понятно, сколько рост среди молодежи сторонников Навального и прочих лидеров российской оппозиции. Вопросов много, а ответы на них, по принципу «общего конечного пути», сводятся к рекомендациям «работать с молодежью». Где, как показывает практика, «юнармейцев» и георгиевских ленточек недостаточно.

На этом фоне, по информации татарско-башкирской редакции радио «Свобода», российский Фонд президентских грантов выделил свыше 8,2 млн рублей на проект Центра содействия устойчивому развитию гражданского общества, названный «Социализация тюркоязычной молодежи России в условиях глобализации и формирования российской нации». Судя по заявке, проект предполагает организацию системной работы с тюркоязычной молодёжью России по пяти основным направлениям: научное, культурное, литературное, спортивное и бизнес-направление. Планы у организаторов большие. В числе прочего, планируется создание Общероссийского общественного движения тюркоязычной молодежи «Инджи».

Более того, по информации этого же источника, в России уже идет весьма «плотная» работа с тюркоязычной молодежью. Можно вспомнить, что в феврале нынешнего года в Казани прошел уже IV Фестиваль тюркской молодежи, в апреле 2016 года в Уфе состоялся Международный форум тюркской молодежи «Золото тюрков», а в 2017 году этот форум провели уже в Казани.

«Сдвиг» в самом деле существенный. В годы существования СССР «пантюркизм» было даже не политическим ругательством, а тяжелейшим обвинением. Об этом не очень любили говорить вслух, но даже темы диссертаций в этнографии и филологии продумывались так, чтобы подчеркнуть различие между тюркоязычными народами, а не объединяющие их корни. Сами же тюрки всегда считались «неблагонадежными». Достаточно вспомнить последний такого рода прецедент — депортацию народов 1944 года, жертвами которой стали карачаевцы, балкарцы, крымские татары, турки-месхетинцы, азербайджанцы из Ведибасара…И вдруг — такие мероприятия? Что это —революция отношения к тюркоязычным народам и самой идее тюркского единства? Или..?

Ситуация в самом деле интересная. С одной стороны, авторы грантовой заявки, предлагая создать общероссийское движение тюркской молодежи «Инджи», идею пантюркизма считают вредной и опасной. И даже всячески запугивают ею официальную Москву. «Чтобы осознать реальность пантюркистских угроз необходимо посмотреть на количество подписчиков этнонационалистических и пантюркистских сообществ в социальных сетях. Так, в соцсети «ВКонтакте» в пантюркистской группе «ЕДИНЫЙ ТЮРКСКИЙ НАРОД — ЕТН» состоит свыше 24900 человек, в группе «Радио «Азатлык» — свыше 5300 человек, в группе молодых татарских этнонационалистов «Азатлык» — свыше 9300 человек, а в сообществе молодых башкирских этнонационалистов «Башкорт» — свыше 30900 человек», — подчеркивают они. С другой, явно не прочь ею воспользоваться, создав этакое «контролируемое объединение» тюркоязычной молодежи России. А затем уже использовать эту, если угодно, «площадку» или «платформу» в своих целях. Судя по многим признакам, Москва задумала этакую «приватизацию пантюркизма» по старой схеме: «Если не можешь предотвратить процесс — постарайся его возглавить».

А вот планы у организаторов грандиозные. Прежде всего, авторы проекта ставят своей целью «уменьшение роли внешнего влияния на тюркоязычную молодежь России». Нетрудно догадаться, что речь идет о влиянии Турции.

Поясним. До последнего времени отношения Москвы и Анкары были весьма близкими, так что на культурно-гуманитарную деятельность Анкары в тюркоязычных регионах особой тревоги у РФ не вызывала. Тем более что и Турция «играла по правилам».

«Медовый месяц» закончился в 2015 году. Сначала президент РФ Владимир Путин отправился 24 апреля в Ереван, поминать жертв «геноцида армян». Затем последовал ввод в Сирию российской военной авиации, которая тут же занялась бомбовыми ударами по туркманским деревням и силам «умеренной» оппозиции, которую поддерживала Анкара. Одновременно СМИ, а затем и политики завопили о «помощи», которую Турция будто бы оказывает «сирийским террористам», и об «игиловской нефти», которая будто бы прокаливается через Джейханский терминал. Одновременно российские самолеты начали «залетать» в воздушное пространство Турции. Один из них был сбит, что привело к острейшему кризису в отношениях двух стран. Именно тогда, указывает радио «Свобода», Минкульт России рекомендовал российским членам организации ТюркСОЙ приостановить свое взаимодействие с этой структурой. Даже международный вокальный конкурс «Тюрквидение» прошел без участия представителей тюркских народов России — право участвовать в нем смог отстоять только Татарстан.

Тот кризис Москва и Анкара, по официальным данным, преодолели. Но, во-первых, сегодня серьезной проверкой на прочность для этого «потепления» может оказаться ситуация в Идлибе, где в результате российских бомбардировок уже есть жертвы среди мирных жителей. Пока Реджеп Тайип Эрдоган избегает резких заявлений, призывает к сотрудничеству с Россией и Ираном по Идлибу, которое позволит избежать массового кровопролития, и возлагает надежды на успех намеченной на 7 сентября своей встречи с Путиным и Роухани, но выводы из поведения Москвы в Анкаре, без сомнения, сделали.

Наконец, есть и такая сфера, как геополитика. Где изрядную пищу для размышлений дают недавние эскапады Владимира Вольфовича Жириновского. Сначала он обозначил планы России по «прихватизации» ни много ни мало базы «Инджирлик» в турецкой Адане. А теперь пошел еще дальше и устроил своеобразный экскурс в историю. Вроде бы рассуждал лидер ЛДПР о мнимой причастности Соединенных Штатов в организации революции 1917 года, но по ходу дела заявил: оказывается, из-за революции России не удалось войти в число победителей по итогам Первой мировой войны. А вот если бы все получилось, то, по его версии, Россия должна была получить «Константинополь» и контролировать Босфор и Дарданеллы. Тем не менее, выигрыш от мировой войны получили США и союзная Англия.

Жириновский, конечно, персонаж своеобразный, но его эскапады точно укладываются в русло российской политики по принципу «что у Владимира Владимировича на уме, то у Владимира Вольфовича на языке». И нынешнее его заявление — как минимум повод задуматься, не стряхивают ли в России архивную пыль с планов «прорыва» к Босфору и Дарданеллам. Тем более что и сохранение во что бы то ни стало контроля над Крымом, и укрепление позиций в Сирии полностью укладываются в эту стратегию. Так что самое время «ограничивать» культурные связи Анкары с тюркоязычными народами России.

Но этим авторы заявки не ограничиваются. По мнению многих экспертов, столь масштабная «работа» с тюркоязычной молодежью России должна превратить ее в альтернативный Турции «центр притяжения» уже для тюркоязычных государств из числа бывших союзных республик. И в перспективе снизить влияние Турции уже не только в Казани и Уфе, но и в Баку, Ташкенте, Астане, Бишкеке, Ашгабаде…

Тут, конечно, можно поинтересоваться: Москва рассчитывает добиться этого только «мягкой силой»? Или устроит сеанс «выкручивания рук»?

А если серьезно, то нельзя не заметить: да, в России проводят фестивали и форумы тюркской молодежи, но «рабочий» язык на этих мероприятиях — русский. И самое главное, одновременно в России уже не первый месяц проводится программа планомерного вытеснения национальных языков из образовательной и административной сферы.

Напомним: согласно прежней практике, в школах с русским языком обучения в Татарстане, Башкортостане и других «национальных» субъектах Российской Федерации в обязательном порядке изучался и родной язык —татарский, башкирский, удмуртский и т.д. Теперь же их предписано изучать «на добровольной основе». На практике это означает, что изучение татарского языка в Татарстане низведено до уровня факультатива: можно по желанию клеить фанерные самолетики, можно шить мягкие игрушки, а можно изучать язык. Понятным образом снижается количество часов, отводимых на его изучение, снижение самого статуса предмета неизбежно ударит и по качеству преподавания. «Если родные языки станут факультативом, то не будут готовиться учебники, не будут готовиться учителя. Вновь возникнет проблема массовых сокращений учителей родных языков. Тем самым законопроект резко уменьшает государственные гарантии обучения детей родным языкам» — отмечала в этой связи российская «Новая газета». В Казани уже состоялся митинг протеста против столь дурно пахнущей «языковой реформы». Но Москва непреклонна. И вот теперь со столь оригинальным «бэкграундом» российские политтехнологи устремились в «калашный ряд», то бишь в лидеры общетюркского молодежного движения? Как говорится, это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Другое дело, что для Москвы нынешняя «приватизация пантюркизма» напоминает скорее «маневр отчаяния». Митинги протеста против «вымывания» национальных языков из системы образования, «пантюркистские» группы в социальных сетях — все это не оставляет сомнений, что национальное движение среди тюркоязычных народов России набирает силу. И даже появление на радио «Свобода» таких подразделений, как татарско-башкирская служба «Азатлык», «Idel. Реалии» и многое другое не позволяет исключать: у этого национального движения есть шанс привлечь и зарубежное внимание со всеми вытекающими. Тем более что Россия уже демонстративно нарушила чужие границы — в случае с Крымом, Абхазией и Южной Осетией. А это уже серьезный повод задуматься, стоит ли ей ждать в мире особого пиетета по отношению к собственным рубежам. Только вот вряд ли хитрые задумки вроде «Индже» или тюркских фестивалей с русским языком в качестве рабочего позволят ей избежать неприятностей.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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