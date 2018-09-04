Станет ли убийство Захарченко поводом к новой войне на востоке Украины?

Украина — ведущая тема российских СМИ и российской пропаганды уже почти что пять лет, с момента старта второго киевского Майдана. Но то, что творилось в российском информационном пространстве в минувшие выходные, поразило даже видавших виды зрителей. Убийство и похороны главаря донецких сепаратистов Александра Захарченко оказались едва ли не новостью номер один.

Уже известна хронология событий. 31 августа вечером Александр Захарченко со свитой явился в донецкий ресторан со знаковым называнием «Сепаратист» (в СМИ мелькало и название «Сепар») — помянуть Иосифа Кобзона, которого здесь считают своим героем. Не успели войти и «устроиться», как грянул взрыв. Как потом установили эксперты, взрывчатку заложили в один из светильников. Захарченко «получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью» — ему практически разнесло голову. Погиб и один из его приближенных — «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев по прозвищу «Ташкент». Еще 12 пострадали.

Вопрос «кто виноват» на Донбассе в таких случаях задавать не принято. Не только донецкие сепаратисты, но и официальные лица России, не дожидаясь даже малейшего расследования, начали сыпать обвинениями в адрес Киева. Дошло до того, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко. На официальном сайте Кремля цитируют его заявление: «Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока». По словам Путина, организаторы убийства намеревались тем самым сделать «опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени». «Этого у них не получится», — пообещал Владимир Владимирович, добавив, что убитый Захарченко, оказывается, был «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса». Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на заслуженное наказание исполнителей и организаторов покушения. По информации «Росбалта», в Донецк по личному распоряжению Путина уже направлена группа «специалистов», перед которыми поставлена задача найти организаторов и исполнителей. Правда, это не официальное заявление Кремля, МИД РФ или даже Следственного комитета России, а «утечка» из «силовых структур» донецких сепаратистов. Насколько она достоверна — вопрос по меньшей мере открытый. Тем более что в Донецке уже отрапортовали, что задержали подозреваемых, те дают «признательные показания» и т.д.

В российской либеральной прессе уже напомнили о целой серии политических убийств в Украине, осуществленных агентурой Кремля — в кавычках и без. Это и Амина Окуева, и Павел Шеремет, и Александр Вороненков, и многие другие, что как минимум дает Украине право на «ответный ход». Тем более на собственной оккупированной территории. Тем более что лидер сепаратистов, который обожал позировать в камуфляже — вполне легитимная цель. Показательно, что в Европе не стали осуждать убийство Захарченко, ограничившись только заявлениями, что его гибель не должна поставить под вопрос выполнение минских соглашений. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT возмущалась по этому поводу: «Представитель ЕС в своём заявлении о террористическом акте, произошедшем 31 августа в Донецке, не осудил действия террористов, в результате которых погибли люди, в частности, глава ДНР Александр Захарченко. Россия — единственная из стран «нормандской четвёрки», осудившая совершённый в Донецке теракт, приведший к гибели людей и открытому срыву Минских соглашений, выразившая соболезнование родным и близким погибших. Мир должен осознавать, что ЕС и США, финансируя и политически опекая Украину, создаёт реальную угрозу распространения международного терроризма на страны ЕС». К вящему возмущению госпожи сенатора, «представитель ЕС, равно как МИД Франции и представитель немецкого правительства, не выразили элементарного соболезнования семьям погибших, а лишь цинично указали на то, что «ЕС осведомлён об убийстве Александра Захарченко и призывает к соблюдению Минских соглашений»». А такие нюансы заявлений опытному наблюдателю говорят о многом.

Реакция украинской общественности на гибель Захарченко тоже оказалась вполне предсказуемой. Как раздраженно замечает российский сайт «Дни», в Киеве «из поминок по Кобзону сделали праздник». Иосифу Давыдовичу, конечно, не простили открытой поддержки сепаратизма на востоке Украины, но главным «адресатом» был все же не он, а Захарченко. Активисты поставили у посольства РФ перечеркнутые красными крестиками портреты Иосифа Кобзона, Александра Захарченко и…президента России Владимира Путина. «Были проведены торжественные мероприятия, такие как: куропомазание; возлияние настойки боярышника; посажение цыпленка на бутылку (пунктуация и стилистика автора сохранены. – Прим. ред.)», – написал в Facebook один из участников акции. В свою очередь член общественного совета при Министерстве социальной политики Украины Дмитрий Витов сообщил в соцсети, что в стране «весело, с шампанским, шутками и танцами проводили в последний путь в бетон короля окорочков Захарченко» (до войны на востоке Украины будущий глава сепаратистов работал торговым представителем украинского производителя курятины «Гавриловские курчата»).

Конечно, предположение, что за убийством Захарченко стоят спецслужбы Украины, прямо-таки лежит на поверхности. Впрочем, точно так же «украинские спецслужбы» обвиняли в убийстве и других полевых командиров на востоке Украины. Павел Каныгин, журналист «Новой газеты», на сайте «Медуза» напоминает: «Пик террора против местных политиков и военных пришелся на 2015 год. Тогда в самопровозглашенных «ДНР» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) и «ЛНР» шло формирование армейских корпусов, куда в принудительном порядке вливались группировки и так называемые батальоны полевых командиров, многих из которых в СМИ знали исключительно по позывным. Противившиеся централизации командиры погибали одинаковым образом — в глубоком тылу в результате атаки группы профессиональных киллеров. Так были убиты знаменитые командиры Мозговой, Ищенко, Дремов, «Бэтман». Позже, в 2016 и 2017 годах, были убиты командиры «Моторола» и «Гиви». С тех пор в Донецке и Луганске громких убийств не было». Теперь вроде бы все тихо, но…несколько дней назад на сторону Украины перешел Юрий Лексутес, бывший высокопоставленный представитель «ДНР». Как сообщили в Службе безопасности Украины, он сам обратился к украинским спецслужбам с просьбой помочь покинуть Донецк, воспользовавшись программой «Тебя ждут дома». Она предусматривает амнистию для тех членов сепаратистских формирований, которые готовы передать себя в руки украинских властей и сотрудничать с ними. А посаженные на бутылку цыплята гриль у посольства РФ— прямо сказать, не доказательства для суда, что за убийством Захарченко действительно стоят украинские спецслужбы. Тем более что особой необходимости «устранять» Захарченко у Киева и не было. Вывезти и судить в Киеве— да, но не «ликвидировать», устроив взрыв в ресторане. Тем более что проникнуть в кафе «Сепар», этакую неофициальную штаб-квартиру сепаратистов, заложить бомбу в светильник, затем ее активировать — все это сложно и рискованно. Будем реалистами — Захарченко, из которого лепят образ этакого «харизматичного лидера», был в Донецке не более чем этаким «зитц-председателем», в то время как реальные ключевые решения принимались и принимаются в Москве.

Куда логичнее предположить, что основная причина — это «разброд и шатания» в стане самих сепаратистов. Но…не слишком ли профессионально действовали киллеры?

Наконец, по данным российских либеральных СМИ, в последнее время у Захарченко не на шутку «натянулись» отношения с Москвой.

Здесь нужно уточнение. В 2014 году, когда сепаратизм на Донбассе только начинался, здесь, как того и следовало ожидать, действовало множество разного рода группировок, «отрядов», «бригад» и т.д., подчинявшихся в лучшем случае только своим командирам — в общем, «свадьба в Малиновке» в современных интерьерах. Но уже в 2015-2016 годах российские офицеры из числа бойцов спецподразделений начали объединять все это разрозненное воинство в корпуса и создавать из них нечто похожее на армию, которая уже находилась под контролем Москвы, а не местных воротил. Однако на этом фоне Захарченко попытался сохранить за собой вооруженные «козыри». Прежде всего это «Республиканская гвардия». Кроме того, в Донецке свои вооруженные структуры имели и имеют многие ведомства, и все это Захарченко отказывался «влить» в находящуюся под контролем Москвы «армию». В июле, по данным «Новой», Москва поставила вопрос ребром, но Захарченко заупрямился…И вот эту версию уже не получится отмести «с порога».

И, наконец, еще одна сторона вопроса. В последние недели и месяцы многие эксперты с тревогой говорили о росте напряженности в Азовском море, куда Россия стянула впечатляющую группировку ВМС. Просачивались сведения и о переброске российских войск к востоку Украины. Наконец, Москву не могут не раздражать и несомненные успехи Киева, начиная от новинок ВПК, продемонстрированных на параде в честь дня независимости, и заканчивая успешной дипломатией на западном направлении, вплоть до «летального оружия», поступающего с Запада. Все это Москва может прервать только при помощи новой войны, а для нее нужен повод. Убийство Захарченко, которое Путин уже называет «подлым», вполне подойдет для этого. Особенно теперь, когда внимание всего мира приковано к Сирии, а Россия уже бомбит Идлиб. Достаточно вспомнить: операция по «усмирению» стран Балтии в январе 1991 года совпала с первой войной в Заливе — операцией «Буря в пустыне» против саддамовского Ирака.

Только вот лучше не забывать: тогда, в 1991 году, Кремль просто «сдал» Саддама Хусейна и даже оказал логистическую поддержку США. Не говоря о том, что мир еще не избавился от «эйфории Горби». А сегодняшняя Россия находится де-факто в статусе мирового изгоя, и ей вряд ли простят новый удар по Украине, даже если внимание будет переключено на Сирию. Так что убийство Захарченко — это, конечно, идеальный casus belli, то есть «повод к войне», только вот вряд ли Кремлю стоит им пользоваться.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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