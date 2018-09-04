Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важными усилия ОБСЕ и всего мирового сообщества по урегулированию карабахского конфликта. Об этом, как пишет «Спутник», он заявил во вторник, принимая генсека организации Томаса Гремингера.

По убеждению премьера, решение проблемы сделает регион более безопасным, и Армения привержена своим обязательствам по исключительно мирному урегулированию конфликта. Это урегулированию должно произойти в формате стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Глава правительства считает ОБСЕ важным партнером в сфере улучшения избирательной системы. По его словам, проведение справедливых и прозрачных выборов является приоритетом правительства Армении. И техническая и экспертная помощь ОБСЕ чрезвычайно важны для этого.

В свою очередь, Гремингер выразил поддержку процессам в Армении и заявил о готовности содействовать начавшимся реформам.

Minval.az