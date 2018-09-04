Премьер-министр Армении Никол Пашинян по просьбе журналистов прокомментировал поздравление российского лидера Владимира Путина по случаю дня рождения второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает Sputnik-Армения.

Пашинян сказал, что рассматривает данный вопрос в плоскости личных отношений.

«Вообще, успев узнать Владимира Путина, могу сказать, что он высоко оценивает человеческие связи с бывшими и нынешними лидерами различных стран. Вы видели недавно, что он присутствовал на свадьбе одного из высокопоставленных должностных лиц Австрии, несмотря на некоторую проблематику в отношениях с ЕС», — отметил премьер.

На реплику о том, что Путин 10 лет не поздравлял Кочаряна, Пашинян добавил, что не был столь внимательным к статистике.

Комментируя заявление Лаврова о том, что внутриполитическая жизнь в Армении продолжает бурлить, Пашинян в шутку заметил, что это все из-за жары.

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