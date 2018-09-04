Адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна считает незаконными действия Специальной следственной службы в связи с ее отказом вернуть ему паспорт. Адвокат Айк Алумян отметил, что у Конституционного суда есть решение, согласно которому в подобных условиях не имеют права не отдавать паспорта, и подобные действия являются проявлением самодеятельности правоохранителей, передает армянский интернет-сайт 168.am.

Адвокат заявил, что Роберт Кочарян собирается восстановить свои права исключительно законными путями, несмотря на то, что их пытаются лишить и этой возможности. Однако Алумян не пояснил, чем обосновывается отказ ССС вернуть паспорт.

Он лишь отметил, что отказ противоречит закону, и они намерены восстановить свои права. В связи с этим Айк Алумян не исключил того, что они могут обратиться в ЕСПЧ.

Minval.az