Армения готова принять участие в работах по восстановлению Сирии. Об этом заявил на встрече с Чрезвычайным и полномочным послом Сирии в Армении Мохаммедом Хаджем Ибрагимом 3 сентября спикер Национального Собрания республики Ара Баблоян.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе парламента республики, в ходе встречи Баблоян подчеркнул, что Армения будет продолжать осуществлять эффективное сотрудничество с Сирией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

По словам спикера НС республики, Армения готова принять участие в работах по восстановлению Сирии.

Minval.az