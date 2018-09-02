Внеочередные парламентские выборы в Армении должны состояться в мае или июне 2019 года, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Максимум, в мае или в первые десять дней июня в Армении должны пройти внеочередные парламентские выборы», — сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, осуществляется работа над изменением Конституции, в результате чего парламент может быть распущен без отставки действующего премьера.

«Согласно сегодняшней Конституции, для роспуска парламента действующий премьер должен уйти в отставку, после чего парламент два раза в течение двух недель не должен избрать нового премьера. Но сегодняшняя ситуация такова, что граждане Армении хотят гарантий того, что они не будут вынуждены вновь осуществить революцию. Мы должны быть уверены, иметь гарантии, что попыток антинародных действий не будет», — отметил Н.Пашинян.

По его словам, проект новой Конституции в скором времени будут отправлен на рассмотрение парламента, после чего начнутся политические консультации.

Minval.az