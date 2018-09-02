Фотографии, сделанные во время протокольных встреч премьер-министра Армении Никола Пашиняна, показывают, что не все гладко.

В интервью Sputnik Армения специалист по этикету Маргарита Хачатрян отметила, что, наблюдая за некоторыми из недавних мероприятий, ее внимание сразу же привлекли лежащие на столе стаканы.

«Этот стакан, как видно на фотографии, не служит для воды. Это, скорее всего, бокал для белого вина. Согласно международному этикету, в ходе официальных, дипломатических или деловых встреч рекомендуется использовать стаканы без ножек, а если должен использоваться стакан для воды на ножке, то она не должна превышать трех сантиметров», — говорит специалист.

Кроме того, по словам Хачатрян, в определенных случаях стакан должен быть прикрытым, особенно в многолюдном месте.

В некоторых странах этот порядок является обязательным. Вопрос не только в том, чтобы стакан не запылился, но и в безопасности.

Minval.az