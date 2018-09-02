Президент РФ Владимир Путин очень любит людей, и проявления его человечности видны каждый день. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

— Он вообще любит людей. Он очень человечный человек. Это то, что я вижу каждый день, — сказал Песков.

По его словам, Владимир Путин трагические события воспринимает с большой эмпатией, это хорошо чувствуется. Но в то же время лидер государства «филигранно справляется со своими эмоциями».

— И не всегда можно понять, как он воспринимает то или иное событие, — отметил Песков.

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