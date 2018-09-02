На проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент «Дождя».

Участники акции пришли с красными флагами и плакатами «Нет пенсионному геноциду», «Пенсионеры не должны платить за ошибки чиновников», «55 лет и ни минутой больше!», «Вся власть — рабочим».

По оценкам «Белого счетчика», на проспект Академика Сахарова вышли около девяти тысяч человек. Полиция оценила численность участников в шесть тысяч человек.

Одновременно в Москве прошел митинг «Справедливой России» против повышения пенсионного возраста на Суворовской площади. По оценке МВД, в нем приняли участие около 1,5 тысячи человек.

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