В Ханкенди состоялась встреча Армена Саркисяна и Бако Саакяна, главы карабахских сепаратистов.
Согласно информации местных СМИ, стороны обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества и углубления связей.
В Ханкенди состоялась встреча Армена Саркисяна и Бако Саакяна, главы карабахских сепаратистов.
Согласно информации местных СМИ, стороны обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества и углубления связей.
Дата: 2018/09/02 12:00
Раздел: Бывший СССР
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