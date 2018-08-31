Армения не примет участия в учениях НАТО в Грузии «Проворный дух-2018». Об этом Sputnik Армения сообщил пресс-секретарь министра обороны республики Арцрун Ованнисян.

Учения пройдут с 1 по 11 сентября на территории военной базы в Сенаки на западе Грузии. Они организованы совместно с европейским командованием корпуса морской пехоты США. В военных маневрах примут участие военные из Грузии, США, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Турции, Чехии и Эстонии.

О причинах подобного решения представитель Минобороны не сказал. Напомним, что аналогичным образом Ереван не стал участвовать в учениях в Грузии «Проворный дух-2017» в прошлом году.

При этом стоит отметить, что четверо военнослужащих из Армении в этом году участвовали в ежегодных многонациональных учениях Noble Partner — 2018 («Достойный партнер»), которые прошли под эгидой НАТО с 1 по 15 августа 2018 года.

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