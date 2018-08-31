Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев не стал комментировать информацию о намерении официального Баку вступить в Организацию договора о коллективной безопасности ОДКБ.

«В настоящий момент по данному вопросу у нас нет дополнительных комментариев», — сказал Х.Гаджиев на брифинге в пятницу. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Касаясь намерений Еревана наложить вето в случае, если Азербайджан заявит о желании вступить в организацию, Х.Гаджиев подчеркнул: «Армения не единственная страна в ОДКБ, есть и другие члены этой организации».

Временно исполняющая обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян ранее заявила, что Ереван, если встанет вопрос о вступлении Азербайджана в ОДКБ, воспользуется правом вето. «Возможность о вступлении Азербайджана в ОДКБ обсуждается на уровне экспертного сообщества, и такая тема существует на уровне предположений. Но официальная позиция МИД заключается в следующем — в этом случае Армения воспользуется правом на вето», — подчеркнула А.Нагдалян.

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