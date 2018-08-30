Идея о «членстве Азербайджана в ОДКБ» была вброшена в информационное пространство как раз в то время, когда газовая конкуренция в Европе вошла в финальную стадию

Эту формулу многие старательно заучивали еще в школе: PxV/T = const. То есть соотношение давления газа, помноженного на его объем и поделенного на температуру, остается постоянной величиной. Если газ сжать, то объем уменьшится, давление возрастет, температура, соответственно, тоже. Если объемы, наоборот, расширяются, а давление падает, то и температура газа снижается.

Насколько эта физическая формула применима к политическим играм вокруг природного газа, вопрос открытый. Как напоминают аналитики, здесь политическая «температура» может взлетать и при недостатке природного газа на рынке, и при появлении здесь новых «игроков», меняющих устоявшийся расклад, и уж тем более при попытках использовать газ в качестве средства политического давления.

Вот и вокруг российского проекта трубопровода «Северный поток — 2» нарастает нешуточное политическое напряжение.

Напомним: недавно в СМИ появились сообщения, что США приступили к подготовке пакета санкций против этого проекта «Газпрома». Сообщила об этом The Wall Street journal, ведущее деловое издание США.

Не дожидаясь, пока эти новости будут подтверждены официально, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможные санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2» нарушением норм мировой торговли и предупредил, что российские власти будут реагировать на новые американские санкции после их вступления, руководствуясь интересами государства.

Впрочем, при этом в Москве не сомневались, что американским санкциям не под силу сорвать осуществление проекта. Тем более что уже прошли переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель, и о перспективах «Северного потока — 2» их участники говорили весьма позитивно. Наконец, глава МИД ФРГ Хайко Маас, к вящей радости Москвы, подверг жесткой критике политику США, которые с помощью санкций пытаются помешать строительству «Северного потока — 2». «Стремление оказать влияние на европейскую энергетическую политику посредством санкций просто неприемлемо», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в Берлине, выступая на конференции руководителей дипмиссий ФРГ за рубежом. Он также отметил, что готов понять стремление США поставлять больше сжиженного газа в Европу, но подобные планы недопустимо продвигать с помощью насильственных мер. Для Москвы это было все равно что бальзам на душу.

Только вот в первопрестольной, похоже, не учли сущую мелочь. С громкими заявлениями в адрес Вашингтона выступают политики. А деньги в проекты вкладывают уже коммерсанты. Или не вкладывают, если риск выше допустимого или издержки превышают прибыль.

И вот теперь, по последним сообщениям, один из партнеров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2», немецкий концерн Uniper заявил о возможном выходе из соглашения в случае возникновения реальной угрозы применения в адрес компании санкций США, о чем сообщил портал finanznachrichten.de. Как признал финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк, руководство концерна «не готово рисковать» будущим предприятия в результате применения американских санкций. Точнее, Uniper не может позволить лишить себя возможности вести платежные операции в американской валюте. «Мы не можем рисковать, как компания, тем, что фактически окажемся под американскими санкциями. В этом случае мы были бы исключены из платежного оборота и не смогли бы торговать за американские доллары. Такие вещи мы, как компания, себе позволить не можем принципиально», – приводит слова топ-менеджера издание Finanz Nachrichten.

Московские аналитики, конечно, принялись убеждать, что выход Uniper из проекта — это, дескать, не критично для судьбы трубопровода, он не единственный европейский партнер, и вообще «Газпрому» по силам самому осуществить проект, особенно если государство поможет и подкинет деньжат. Но куда важнее денег изменение настроений в немецкой «бизнес-тусовке»: еще недавно в Москве были уверены, что партнеры по проекту поддержат «Северный поток — 2» при любом раскладе, а теперь выясняется, что это не совсем так, и на фоне угрозы санкций США эти самые партнеры могут и сбежать с корабля.

В Москве, конечно, даже на этом фоне демонстрируют уверенность. «Эксперты, однако же, говорят, что даже если США введут против партнеров «Газпрома» самые жесткие санкции, строительство газопровода остановить будет практически невозможно, — отмечает «Утро». — В стройку уже вложено около €4 миллиардов. Даже если «Газпром» все покинут, он сможет попросить денег у государств». Точнее, у одного государства — России.

Здесь бы, конечно, журналистам, прежде всего российским, поинтересоваться: вы уверены, что государство должно помогать деньгами ведущему экспортеру газа, а не наоборот? Тем более сегодня, когда у страны и так с деньжатами туговато? Не слишком ли дорого обходится России этот самый «Северный поток — 2»?

Казалось бы, смешной вопрос. Трубопроводы строят для того, чтобы продавать газ и на этом зарабатывать деньги, а значит, затраты окупятся. Только вот многие эксперты сквозь зубы признают: «Северный поток — 2» — проект не столько экономический, сколько политический. И возмущенные комментарии Москвы с обвинениями в адрес США в «недобросовестной конкуренции» надо бы воспринимать «с поправкой».

Этот трубопровод задумывался с карательной целью: обойти Украину и Польшу, непокорные страны-транзитеры, лишить их дохода от транзита и еще не бояться получить «ответку», пытаясь давить на ту же Украину при помощи поставок газа. Одновременно планировалось строить и «Южный поток». Обе «трубы» должны были позволить России закрепить свой монопольный статус на европейском рынке газа. Что уже открывало перед Москвой прямо-таки неограниченные перспективы не столько даже заработка на экспорте газа, сколько политического влияния и давления.

А теперь расклад сил в «газовой интриге» на европейском континенте коренным образом меняется. На слабые возражения стран Балтии и Польши в Москве не обращали внимания, но теперь противодействие проекту «Северный поток — 2» дошло до того уровня, который Кремлю не мог присниться даже в страшном сне. В него включаются новые, куда более влиятельные игроки. И, судя по многим косвенным признакам, эта самая «газовая интрига» в Европе входит в свою финальную стадию.

Формально «Северный поток — 2» никоим образом не затрагивает Азербайджан. Но, во-первых, наша страна уже входит в число ведущих игроков на газовом рынке Европы. Во-вторых, дипломаты, в том числе и Джон Болтон, уже упоминают «в контексте» азербайджанский газ, который может и должен стать альтернативой российскому. А в-третьих, азербайджанский газ уже по сути «похоронил» родного брата «Северного потока» — проект «Южный поток». Об этом в РФ не любят говорить вслух, но «Газпром» долгие годы весьма бойко закупал прямо у устья скважины газ в том же Туркменистане и затем экспортировал его уже как свой, неплохо зарабатывая на «ножницах» цен. Вот и «Южный поток», по мнению многих, задумывался прежде всего под азербайджанский газ с месторождения «Шахдениз-2», того самого, которое сегодня стало главной ресурсной базой «Южного газового коридора». Его «Газпром» тоже планировал закупать у устья скважины и закачивать в собственную «трубу». Но не вышло. В Баку сделали выбор в пользу своего независимого газового экспорта. И неслучайно, что сразу же после того, как в Баку объявили о старте проекта «Южный газовый коридор», европейские эксперты заявили о «конце» проекта «Южный поток». Теперь на кону судьба «Северного потока — 2», а внимание к азербайджанскому газу многократно возросло. Да так, что устроить силовой разрыв трубопроводов уже не получится. Во-первых, в апреле 2016 года попытались, но результаты не обрадовали любимый «форпост» России. Во-вторых, устраивать ремейк сценария «ихтамнет» на фоне нынешнего внимания к азербайджанским проектам слишком рискованно. А значит, остается только одно: «расшатать» ситуацию в Азербайджане изнутри и сделать так, чтобы в Баку надежно забыли о планах независимого газового экспорта.

А вот тут нелишне вспомнить еще одно обстоятельство. Накануне важных решений в сфере газового экспорта некие «внешние силы» принимались активно вбивать клин в отношения Азербайджана с западными странами. Начало нефтяного экспорта из Азербайджана в Кремле, похоже, просто «проглядели». Точнее, не могли себе представить, что «бывшей южной республике» с миллионом беженцев, оккупацией 20% территории и всеми «прелестями» советской неустроенности окажется по силам такой проект, как «Контракт века» и экспортный трубопровод «Баку-Тбилиси-Джейхан».

Газовому проекту уже пытались помешать всерьез. В те дни, когда окончательное инвестиционное решение по «Шахдениз-2» только ожидалось, достигла своего апогея кампания обвинений в адрес Азербайджана в «нарушении прав человека», причем особую активность в ней проявляли немецкие социал-демократы, чей лидер Герхард Шредер уже находился на зарплате у «Газпрома». Потом эта кампания повторялась в меньших масштабах, но с той же синхронизацией.

А теперь, когда противодействие «Северному потоку — 2» достигло небывалых масштабов, а об азербайджанском газе заговорил даже Дональд Трамп на переговорах с премьер-министром Италии, дело уже не ограничивается тем, что во время совместной пресс-конференции Президента Ильхама Алиева и канцлера Ангелы Меркель корреспондент «Немецкой волны», зачитывая с телефона вопрос о «политзаключенных», путает название страны, но при этом вместо «Азербайджан» произносит «Афганистан». Как раз в эти дни в информационное пространство нашей страны закинули идею о «вступлении Азербайджана в ОДКБ». Правда, как бы неофициально. Но зато с весьма щедрым виртуальным «гарниром» в виде посулов невиданных преференций на карабахском направлении.

Можно долго перечислять, почему эта идея не имела шансов на успех. Азербайджан уже пытались заманить в ЕАЭС, и тоже без больших успехов. Верить в то, что, пожертвовав своим суверенитетом и отдав «ключи» от собственной страны Кремлю, можно вернуть не то три, не то пять районов в Карабахе — это примерно то же самое, что лечить зависимость от марихуаны при помощи героина: достаточно вспомнить, как за время пребывания Азербайджана в составе СССР Армении «подарили» Зангезур и восточный берег озера Гейча. Государственный суверенитет и независимость — не тот вопрос, которым в Азербайджане готовы поступиться.

Самое смешное, что провал идеи заманить Азербайджан в ОДКБ был недавно по сути признан официально. Правда, косвенным образом. МИД Армении, напомним, пообещал, что применит право вето, если в Баку решат вступать в этот военный союз. Любому человеку, который осведомлен о южнокавказских реалиях, понятно: при нынешней степени зависимости Армении от России в том случае, если бы у Кремля были хоть какие-то шансы завести нашу страну в ОДКБ, в Ереване не вспомнили бы не то что о «праве вето», но даже, пардон, о возможности сказать «мяу».

Другой вопрос, что это самое непроизнесенное ереванское «мяу» знаменует собой провал российской стратегии не только на азербайджанском поле, но и в европейской «газовой интриге». Где и ставки были высоки, и начиналось все так хорошо, но теперь сквозь «газовый туман» все отчетливее вырисовываются контуры обидного провала.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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