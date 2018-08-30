Мощный пожар полыхает уже второй день в лесу на территории Грузии. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Отмечается, что пожар случился в лесу близ села Цедани (регион Шида Картли). К тушению пожара в лесу привлечено 220 пожарных-спасателей и 15 единиц техники. Подключен также вертолет погранполиции МВД Грузии.

Сгорела территория площадью около 10 гектаров. Борьбу с очагами возгорания усложняет ветер. Вертолет задействован для борьбы с огнем на одном из очагов, к которому сложно подступиться пожарным.

По факту пожара уже возбуждено уголовное дело по статье «повреждение или уничтожение чужой вещи путем неосторожного обращения с огнем или источником повышенной опасности», что карается штрафом или исправительными работами на срок до 2 лет или лишением свободы на срок до 2 лет.

Minval.az