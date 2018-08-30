Москва готова сделать ставку на второго президента Армении

Сегодняшней аудитории СМИ Азербайджана порой непросто представить себе, с каким вниманием в годы существования СССР читатели, особенно из числа номенклатурных чиновников, штудировали газеты — и союзные или, как говорили тогда, «центральные» в особенности «Правду» и «Известия», и «республиканские». Профессионализм журналистов был здесь ни при чем — неспроста на советских кухнях сумасшедшей популярностью пользовался политический анекдот про то, что «в «Правде» нет известий, а в «Известиях» — правды». Просто читатели были очень хорошо осведомлены о тех правилах, по которым работали московские СМИ. И прекрасно знали: если в «Правде» или «Известиях» появилась критическая статья в чей-то адрес, значит, очень скоро последуют и «оргвыводы». Потому что без соответствующей «отмашки сверху» и согласований «критические статьи» в советских газетах даже теоретически появиться не могли.

Потом, когда СССР распался, в новых независимых государствах материалы московских СМИ отслеживают уже без прежнего напряженного внимания. Но не везде. И не всегда.

Вот и на сей раз армянскую аудиторию буквально взорвала новость: Роберт Кочарян дал интервью московскому НТВ!

Свое соучастие в Ходжалинском геноциде и вообще тему Карабаха и второй президент Армении, и беседовавший с ним журналист предпочли обойти. Но в интервью было что послушать. Возможностью для самопиара второй президент Армении воспользовался сполна. Не без самолюбования заявил, что вернулся из Греции в Армению, зная, что будет арестован, и добавил: «Люди моего типажа не убегают от сложностей». Накидал камешков в огород Сержа Саргсяна: «Я, конечно же, проанализировал события в Армении. Думаю, ему (Саргсяну – ред.) не стоило вообще проводить конституционную реформу», — отметил Кочарян, добавив, что в свое время он публично раскритиковал изменения в конституции, и Саргсяну не следовало пытаться продлить власть, пересев в кресло премьера.

Но самое главное, Роберт Кочарян открыто бросил вызов Николу Пашиняну. Он вновь возложил на Пашиняна и его сторонников ответственность за кровь и гибель людей на улицах Еревана 1 марта 2008 года. Но этим не ограничился. Когда ведущий напомнил заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что у второго президента нет шансов вернуться в политику, Кочарян уверенно заявил: « Я уже вернулся. Я был президентом Армении 10 лет. За эти 10 лет ВВП Армении вырос в пять раз… а бюджет вырос в восемь раз. Все, что вы видите в Ереване интересное, реконструированное, — все построено в те годы. Вы знаете, мы создавали по 35–40 тысяч рабочих мест ежегодно. Доля малого и среднего бизнеса выросла с 15% на начало моего президентства до 46%. Доля частного сектора в ВВП дошла до 80 с лишним процентов. Качество жизни изменилось просто радикальным образом. И нам надо об этом напомнить. Я 10 лет был вне политики, возможно, не все люди об этом помнят. Мы об этом напомним. И я думаю, эти люди, которые участвовали во всем этом процессе — создавали бизнес и поднимали экономику — они и станут той самой электоральной базой». После чего принялся методично «разносить» Никола Пашиняна. Нынешнюю ситуацию в Армении Кочарян «безудержным популизмом». «Буквально на последнем митинге заявляется о том, что в Армении де-факто создалась новая система государственного управления, и революционная площадь объявлена высшим органом народовластия. Я цитирую, это не шутка, — сетовал он. — В нашей Конституции нет такого, чтобы площадь становилась высшим органом народовластия. Дальше буквально по тексту: правительство подотчетно этой площади… Я грешным делом думал, что Правительство подотчетно Национальному собранию, оказывается это не так… и все важнейшие вопросы внутриполитические и экономические будут обсуждаться на этой площади». По словам Кочаряна, «то, что происходит в Армении это безудержный популизм ,последствия которого, как мне кажется, будут долгое время сдерживать развитие страны. И я даже подумал, интересно, а вот цены на электроэнергию, коммунальные услуги, размеры пенсий, зарплат, налоговый кодекс, может, тоже будут обсуждаться на этой площади?.. Это будет очень любопытная и интересная картина. Это не только вопрос отсутствия опыта: это вопрос тотального непонимания, что такое государственный механизм управления, что такое разделение властей». После чего выразил уверенность, что нынешняя «революционная эйфория» не может держаться долго: «Вы знаете хоть один пример хоть одной революции, после которой жизнь у людей стала лучше?.. Может, это Египет, может, это Тунис, может, это Сирия, может, это Ливия? Жизнь людей кратно ухудшилась. Может, это Украина? Кроме потери территории, качество жизни людей заметно упало. Может, это Грузия? Это потеря территории. Приведите мне хоть один пример. Я не вижу поводов, почему у нас должно быть лучше».

Бодрую экономическую цифирь Роберта Кочаряна можно, конечно, оспорить. И напомнить ему, что в сегодняшней Армении, на фоне закрытых границ, миграции,

Можно долго спорить, каковы реальные шансы Роберта Кочаряна собрать под свои знамена достаточное количество сторонников и добиться решающего перевеса в свою пользу. Но нельзя не заметить: в команде Пашиняна занервничали всерьез. И ищут способы нейтрализовать угрозу. Еще в тот момент, когда о самом факте интервью Кочаряна уже было известно, но в эфир оно еще не вышло, ереванская «Грапарак» обратила внимание: сначала ЗАО «Международные аэропорты – Армения», затем «ВиваСелл-МТС» и медицинский центр «Наири» распространили заявления о том, что Роберт Кочарян не владеет их акциями. Затем предположила: «В ближайшие дни, видимо через какой-то канал, будет опубликован список всего имущества Роберта Кочаряна, который сложно будет опровергнуть. Кроме того, ведутся работы в направлении его окружения, в частности, возможно, будут возбуждены уголовные дела в отношении людей, которые находятся сегодня рядом с ним…». Никол Пашинян и его сторонники продолжают с упоением размахивать своей «антикоррупционной» дубиной, пытаясь запугать сторонников Кочаряна, прежде всего из числа местных «олигархов». Заодно в Армении разворачивается дискуссия с призывами закрыть вещание российских каналов, и не увидеть здесь влияние «фактора Кочаряна» тоже трудно.

Только вот в окружении Пашиняна не могут не понимать: если в эфире НТВ появилось столь откровенное интервью Кочаряна, более всего смахивающее на предвыборный «пиар» второго президента Армении — это верный признак, что соответствующие решения в московских кабинетах уже приняты.

А вот влияние Москвы — не тот фактор, который в Армении можно тестировать методом тыка без большого риска для себя. Достаточно вспомнить, как еще накануне президентских выборов 2013 года Серж Саргсян отправлялся в «первопрестольную» на этакое «утверждение в должности» будущего президента. Причем в те же дни Москву посетил и Роберт Кочарян. А по словам осведомленных источников, в окружении Сержа Азатовича всерьез опасались, что в Кремле сделают ставку не на него, а на Кочаряна. Тем более что у Роберта Седраковича в «первопрестольной» солидные связи. Наконец, сам Никол Воваевич уже имел возможность убедиться, и не раз, что с Москвой на армянском поле лучше не шутить. Последний пример — отставка его советника по внешнеполитическим вопросам Арсена Харатяна по требованию Москвы. Как пишет все та же «Грапарак», «в Москве Арсена Харатяна считают американским шпионом и не хотят, чтобы в братской Армении главным советником премьера был подобный человек. «Конечно, есть также другие связанные с ним темы, но фактически за 27 лет не было ни одного случая, когда из Москвы звонили бы и говорили, снимите с должности конкретного человека», — рассказал наш источник». И вот на этом фоне интервью Кочаряна телеканалу НТВ уже не позволяет исключать, что из Москвы вновь позвонят и вновь назовут имя конкретного человека, которому придется распрощаться с должностью, но это будет уже сам Никол Воваевич Пашинян. Судя по всему, в Москве вновь сделали ставку на второго президента Армении. А он, кроме всего прочего, еще и соучастник Ходжалинского геноцида и одного из основателей сепаратистских течений в Карабахе. Но Москву такие пикантные подробности биографии своего фаворита, похоже, не волнуют. Одно только это — информация к размышлению, на самом ли деле в Москве намерены способствовать урегулированию конфликта из-за Нагорного Карабаха или же предпочитают держать его в «рабочем состоянии». Только вот на дворе уже не девяностые, когда такие «технологии» действовали безотказно. Азербайджан — самодостаточное и по-настоящему суверенное государство с мощной армией, расклад сил на линии фронта ничем не напоминает начало девяностых. А это значит, что попытка реанимации со стороны Москвы и ее ереванских марионеток и политиков, и политтехнологий девяностых может привести к весьма драматичным последствиям. От которых уже не получится, простите за повторение известных фактов, спрятаться в месте общего пользования замка Рамбуйе.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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