Бывший президент СССР Михаил Горбачёв ответил на критику главы Чечни Рамзана Кадырова, заявившего о незаслуженности присуждения политику Нобелевской премии мира.

«Это происки и домыслы. Как вы боитесь, что лишнюю награду Горбачёву дали, да? Это чепуха. Премию я принял с достоинством, потому что это серьёзная премия за серьёзные дела», — заявил Горбачев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале написал, что деятельность лауреатов многих премий не приводила к существенным положительным изменениям. В качестве примера он привел премию Горбачёву.

Михаил Горбачёв получил премию 15 октября 1990 года. Она была присуждена за «ведущую роль в мирном процессе».

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