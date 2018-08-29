Лидер ЛДПР назвал американского сенатора Джона Маккейна врагом России №1 и заявил, что нельзя сожалеть о смерти этого человека.

«Враг России №1. Оскорблял, унижал. Нашему президенту советовал участь Каддафи. Это враг всего человечества. Он подорвал авторитет к Америке. Если там такие сенаторы, то человечество не хочет уважать такую страну. Он во время войны во Вьетнаме бомбил вьетнамские села и города, пять лет сидел в тюрьме. Поэтому мы не радуемся смерти никакого человека, но и Бжезинский, и он, и престарелый Киссинджер — они три врага нашей страны. Как Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и Зюганов. И еще Сорос. Вот они все известны.

Умер — что теперь делать. Но он враг был. Он мечтал о гибели нашей страны, поэтому мы не можем сожалеть о его смерти. Тот факт, что соболезнования выразил и президент, и вице-президент, и еще известные деятели, говорит о том, что они ценили его — явного врага России. Мы не можем сожалеть в связи со смертью этого человека», — заявил Жириновский.



Minval.az