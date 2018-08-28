Второй президент Армении Роберт Кочарян считает, что его преемник Серж Саргсян допустил ошибку, инициировав конституционную реформу. Об этом Кочарян сказал в интервью телеканалу НТВ, комментируя причины «бархатной революции» в Армении.

«Я, конечно же, проанализировал события в Армении. Думаю, ему (Саргсяну) не стоило вообще проводить конституционную реформу», — отметил Кочарян, добавив, что в свое время он публично раскритиковал изменения в конституцию.

Саргсяну не следовали пытаться продлить власть, пересев в кресло премьера,— добавил экс-президент.

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