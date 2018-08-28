Российский литератор Эдуард Лимонов в интервью журналисту Юрию Дудю поразмышлял о будущем России. Выпуск программы опубликован на YouTube-канале «вДудь» во вторник, 28 августа, передает Лента.ру.

По словам писателя, у президента России Владимира Путина нет видимого преемника. «По всей вероятности, пойдут по пути наименьшего сопротивления: то есть либо верный и испытанный [премьер-министр Дмитрий] Медведев, либо [председатель Совета Федерации] Валентина Ивановна Матвиенко», — сказал он.

В финале интервью Лимонов ответил на вопрос «Что будет с Россией через 50 лет». Он предсказал, что будет «очень тяжело» и «много крови».

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