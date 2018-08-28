Президент России Владимир Путин 29 августа выступит с телеобращением по поводу планов правительства повысить пенсионный возраст. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее во вторник Путин пообещал «прямо завтра» «детально сформулировать» свое отношение к реформе и «выступить с соответствующим заявлением».

Он назвал правильным использование правительством «жестких экономических, финансовых, демографических расчетов» при подготовке реформы, в то же время пообещав принятие «справедливых» решений со «взвешенным и осторожным» подходом, передает «Интерфакс».

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