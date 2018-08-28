Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал американскую демократию «карточным домиком». Такое заявление он сделал в интервью словацкой газете «Правда», опубликованном на сайте российского МИД.

«Неужели кто-то всерьез верит, что ресторатор из России (российский миллиардер Евгений Пригожин, которого считают причастным к вмешательству в американские выборы), размещая какие-то посты в социальных сетях, может повлиять на выборы в такой мощной державе, как Соединенные Штаты», — сказал он.

По словам министра, такое предположение «выставляет на посмешище всю политическую систему США, представляя демократию там в виде «карточного домика»».

Дипломат сравнил Пригожина с американским финансистом Джорджем Соросом, подчеркнув, что американский истеблишмент, как и российский, не располагает информацией о том, чем занимаются бизнесмены. «Попробуйте спросить Госдепартамент и в ответ услышите: это, мол, его [Сороса] личное дело, а американские власти к этому отношения не имеют», — отметил Лавров.

Он заявил, что Москва никогда не вмешивается в дела других государств, и добавил, что Кремль неоднократно предлагал Белому дому создать двустороннюю рабочую группу по кибербезопасности. Однако Вашингтон российскую инициативу не поддерживает.

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