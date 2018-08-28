Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является унитарным государством, «в ключевых элементах функционирования» которого недопустима федерализация. Об этом он написал в Twitter.

«Благодаря программе децентрализации мы даем огромные права местным общинам и сокращаем расстояние между человеком и властью», — отметил украинский президент. В 2014 году Порошенко после своего избрания на пост главы государства также заявил, что украинцы отвергли проведение федерализации и выбрали европейский курс развития страны. «Более 90% украинцев, которые приняли участие в голосовании, решительно поддержали единую соборную Украину — не федеративную, а унитарную», — указывал Порошенко.

Minval.az