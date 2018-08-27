Сын бывшего губернатора Сюникского марза Сурика Хачатряна, Тигран Хачатрян, объявлен в розыск по обвинению в уклонении от военной службы и использовании фальшивых документов.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, по данным следствия, молодой человек был освобожден от военной службы по диагнозу «неврастения», что никак не соответствовало его состоянию. Также установлено, что в 2019 г он при помощи подложного аттестата поступил в университет Гориса.

Хачатряну-младшему заочно предъявлено обвинение по ч. 1 статьи 325 и п. 2 ч. 2 статьи 327 Уголовного Кодекса РА. Назначена комплексная судебно-психологическая экспертиза.

Напомним, что вторым сыном Сурика Хачатряна, Трдатом, следствие также заинтересовалось, и по тем же причинам.

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