Тверской суд Москвы отправил под домашний арест блогера Алексея Навального по делу о повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

«По решению суда Навальному назначено наказание в виде 30 суток ареста», — приводит её слова РИА Новости.

Как отмечает агентство, блогера задержали в субботу, 25 августа.

Навальному инкриминируется статья о повторном нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия за несогласованную акцию в конце января.

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