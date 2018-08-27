Сотрудники Следственного комитета России (СК) в понедельник прибыли в столицу Центральноафриканской Республики (ЦАР) — город Банги. Российские специалисты займутся расследованием обстоятельств убийства съемочной группы из РФ — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ в ЦАР, сотрудники СК изучат материалы, которые собрали местные правоохранители. Также они встретятся с генпрокурором ЦАР при апелляционном суде города Банги. В посольстве отметили, что, возможно, с помощью российских следователей удастся выяснить что-нибудь новое о случившемся, например, кто именно контактировал с российскими журналистами во время их поездки. Основная версия трагедии на данный момент — убийство с целью ограбления.

31 июля стало известно о гибели в ЦАР трех россиян — журналиста Орхана Джемаля, режиссер-документалиста Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Их убили неподалеку от города Сибю. Водителю россиян удалось сбежать и рассказать властям о случившемся. Известно, что в ЦАР они въехали как туристы и не оповестили о своем приезде ни посольство РФ, ни сотрудников ООН. В ЦАР они приехали для съемок документального фильма. По основной версии, журналистов убили и ограбили местные бандиты. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство» и направил в ЦАР следственную группу.

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