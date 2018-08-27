Президент Владимир Путин провел выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается минувших субботы и воскресенья, президент по пути в Кемерово решил вылететь раньше и провел эту субботу и воскресенье в Тыве на Енисее, походил по горам, полюбовался красотами», — сказал Песков.

Он уточнил, что президента также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

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