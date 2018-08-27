Совместные действия Белоруссии и России в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также ситуация вокруг генерального секретаря организации Юрия Хачатурова обсуждалась во время недавней встречи президентов России и Белоруссии в Сочи. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанном в воскресенье.

«И потом мы перешли с подачи президента РФ Владимира Путина к вопросам ОДКБ и задержанию в Армении Хачатурова. Наша позиция ясна и понятна. Мы в свое время предлагали другие кандидатуры. Тогда нас не послушали», — отметил Лукашенко.

Он проинформировал, что президенты Белоруссии и РФ «глубже посмотрели на эту проблему — с точки зрения нового руководства Армении, той политики, которую проводит премьер-министр Никол Пашинян со своим правительством». «Мы обсудили наши совместные действия в ОДКБ и те проблемы, которые сегодня существуют в самой ОДКБ, и те направления действий, за которые отвечают члены Организации Договора о коллективной безопасности», — сказал президент Белоруссии.

Minval.az