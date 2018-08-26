Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что сидит в камере вместе с бомжом. Об этом говорится в сообщении на сайте политика.

«У меня все хорошо. Сижу в камере ОВД «Даниловское» вместе с 66-летним (дожил до пенсионного возраста!) бомжом Александром. Александр очень удивлен. Сидел на скамейке, никого не трогал. Приезжает полиция, забирает его и сажает ко мне в камеру, хоть рядом две пустые. Еще и обувь отобрали, так что атмосфера в нашей крохотной камере вообще очень располагающая. Ну, ничего. Бомж тоже человек. Отдал Александру оставшуюся KFC-курицу, написал для него жалобу на то, что отобрали обувь. Ведем сейчас светскую беседу об урбанистике и городских пространствах. Обсуждали, удобно ли спать на собянинских лавочках», – сообщил Навальный.

Политик убежден, что его задержание было нужно для того, чтобы сорвать запланированную на 9 сентября акцию протеста против повышения пенсионного возраста.

«Такое экстренное задержание (приволокли в полицию в тапках и шортах) нужно для того, чтоб помешать готовить акцию против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Обычно пытаются задержать накануне акции, а тут аж за две недели. Тема очень важная. В Кремле переживают. Что делать – тоже ясно. Раз уж я вынужден загорать, то на каждого из вас теперь ложится немного больше работы по привлечению людей на акцию. Привести двух человек с собой и еще одного за меня», – отметил Навальный.

Он добавил, что судить его будут за участие в митинге 28 января.

«Спрашиваю: «А вы чего полгода ждали?» – «А вас все это время полиция разыскивала, но найти не могла», – написал оппозиционер.

Minval.az