Спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти заинтересованы в нормализации отношений с Москвой и решении спорных вопросов.

«Грузия глубоко заинтересована в поисках выхода из создавшегося положения, как в российско-грузинских отношениях, так и в решении существующих проблем через диалог», — подчеркнул Абашидзе.

Однако он подчеркнул, что Грузия всегда будет придерживаться принципа сохранения своей территориальной целостности, передает Sputnik Грузия.

Minval.az