Американские спецслужбы перестали получать секретную информацию о действиях и намерениях российских властей от осведомителей в Москве. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к разведке США, информаторы перестали выходить на связь из-за возможной угрозы их жизням.

При этом источники NYT не считают, что «информаторы были скомпрометированы или убиты». В американских разведслужбах пришли к выводу, что осведомители затаились из-за более агрессивной контрразведки Москвы, а также в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Издание отмечает, что в 2016 году американская разведка предоставляла очевидные доказательства того, что Россия намерена вмешаться в выборы. По информации газеты, эти данные были получены от осведомителей, близких к Кремлю и президенту Владимиру Путину.

Как уточняют собеседники издания, на ситуацию повлияла и высылка американских дипломатов. Бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер отметил, что «русские выслали много» представителей американской разведки. «В Москве сейчас, вероятно, довольно мало наших людей, и они находятся под невероятным наблюдением»,— сказал он. ЦРУ отказалось прокомментировать изданию информацию.

В то же время NYT утверждает, что США продолжают перехватывать информацию по различным каналам. Однако, спецслужбы не уверены, какие цели преследует Москва и пытается ли оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс. По словам источников, осведомители, близкие к российским властям, имеют ключевое значение для Вашингтона в вопросе получения данных о действиях Москвы, направленных на «подрыв американских институтов».

О готовности спецслужб США «пойти на все, чтобы украсть секреты на благо американцев»

В начале 2018 года Майк Помпео, занимавший на тот момент должность директора ЦРУ, заявил, что Москва не оставляет попыток вмешаться в политический процесс в США. Он сообщил, что ожидает попыток российских спецслужб повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс осенью 2018 года. При этом господин Помпео утверждал, что у США — «лучшая шпионская структура в мире».

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