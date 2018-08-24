Глава Конструктивной партии Армении Андриас Гукасян вместе с группой своих сторонников организовал акцию протеста у здания Центральной избирательной комиссией, требуя отставки президента ЦИК Армении Тиграна Мукучяна.

По его мнению, Мукучян, который провел множество выборов с нарушениями, больше не должен занимать эту должность. «Он хочет ускользнуть, якобы он не имеет никакого отношения к своими бывшим руководителям. Но этого не может быть. Выборы в Совет старейшин Еревана не должны пройти с нарушениями», — заявил Гукасян, слова которого приводят местные СМИ. Он добавил, что их акции будут постоянными, и он надеется, что сможет достичь желаемого результата.

Minval.az