Ангела Меркель во время официального визита в Грузию спела песню, популярную у молодежного движения Германии в 1930-х годах. Видео с поющим канцлером 24 августа появилось в YouTube грузинского Первого канала.

Песню «Мы любим бури» (Wir lieben die Stürme) исполнил грузинский ансамбль «Швидкаца». Канцлер Германии им подпела.

Ангела Меркель приехала в Грузию, чтобы обсудить двусторонние отношения между странами. Лидеры стран уже провели совместную пресс-конференцию. В частности Меркель обсудила с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе германо-грузинские экономические связи.

Minval.az