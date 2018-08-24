Немецкий банк реконструкции и развития выделил €150 млн, которые пойдут на строительство первого в Грузии газохранилища.

Как передает Газета.ру, об этом говорится в заявлении немецкого посольства в Тбилиси.

Как отмечается, соответствующие договоренности были достигнуты во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель на территорию страны.

Согласно имеющейся информации, общий объем инвестиций будет составлять от €220 до €250 млн, а на строительство первого на грузинской территории подземного газохранилища был предоставлен кредит на сумму в размере €150 млн.

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