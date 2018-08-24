Китай призывает Вашингтон уважать право других стран определять свою политику и умерить великодержавный гегемонизм.

Как передает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя заявления Белого дома о том, что решение правительства Сальвадора об установлении дипломатических отношений с Китаем угрожает экономическому состоянию и безопасности всего американского континента.

Сальвадор во вторник установил дипломатические отношения с Пекином, разорвав официальные связи с Тайванем. В ответ в Вашингтоне заявили, что решение властей Сальвадора угрожает экономическому состоянию и безопасности всего американского континента и было принято «непрозрачным путем», а последствия от него будут сказываться в течение десятилетий.

«Сальвадор установил дипломатические отношения с КНР на основе принципа одного Китая. Это соответствует основным нормам международного права и международных отношений, а также коренным интересам народов двух стран. Китайская сторона призывает некоторые страны уважать право других стран определять свою внутреннюю и внешнюю политику и прекратить свой великодержавный гегемонизм», — заявил на брифинге Лу Кан.

Он призвал американскую сторону объективно отнестись к факту установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Некоторые страны, делая безответственные заявления относительно этого, разве не вмешиваются во внутренние дела Сальвадора. В конце концов, кто политически вмешивается в регион — понятно без слов», — заявил китайский дипломат. Он напомнил, что до 21 августа у Китая были установлены дипломатические отношения с 25 государствами на обоих американских континентах, в том числе и с США.

«Это не то, чтобы не оказало негативного виляния, а наоборот активно способствовало продвижению регионального развития и безопасности. После 21 августа теперь у Китая в Америке установлены отношения с 26 государствами. Почему теперь это может повлиять на безопасность и развитие в регионе?», — сказал Лу Кан.

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