У Грузии и Украины есть европейская перспектива, но Европе может потребоваться до 10 лет, чтобы взвесить решение о дальнейших отношениях с этими странами.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает «Грузия Online».

Меркель попросили прокомментировать заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости улучшения отношений с Москвой.

«Что касается политики Германии в отношении Восточной Европы, то это не новая инициатива. Хайко Маас лишь подчеркнул то, что очень важны хорошие отношения с Россией – это сосед Евросоюза, но, с другой стороны, нам нужна четкая политика, как все должно сформироваться в отношении Восточной Европы. Грузия, Азербайджан, Армения, но Грузия точно вместе с Украиной является страной, имеющей самую большую европейскую перспективу. В течение ближайших 10 лет мы выделим те шаги, которые необходимо сделать в будущем», — заявила политик.

Minval.az