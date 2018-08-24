Власти Армении решили «урегулировать» проблему финансирования государственных учреждений не путем сокращения штата, а с помощью снижения зарплат госслужащих. Об этом пишет ереванская газета «Иравунк».

По сведениям газеты, уменьшение размера заработной платы может достигнуть 40%.

«Отметим, что урезаны также заработные платы офицеров армии», — пишет издание.

Говорится, что размер зарплаты армейских офицеров доведен до оклада госслужащих.

Некоторые эксперты отмечают, что подобная мера связана с финансовыми проблемами, с которыми сталкивается новое правительство страны.

Minval.az